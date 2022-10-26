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Тренер Махачева назвал более разносторонне развитого бойца, чем Ислам

Тренер Махачева назвал более разносторонне развитого бойца, чем Ислам
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, рассказал, какого бойца считает наиболее универсальным.

«Я не говорил, что Махачев — величайший боец всех времён. Я лишь сказал, что он самый разносторонне развитый боец. Защита и атака — всё вместе. Я не говорил, что нельзя найти лучшего борца или ударника, имел в виду всё в целом. Единственный боец, который может потягаться с Исламом в разносторонности или даже опередит его — это Деметриус Джонсон. Он, наверное, лучший всесторонне развитый боец в спорте вне весовых категорий. Но в лёгком дивизионе за всю историю нет более разностороннего бойца, чем Махачев. Можете ненавидеть меня за это», – рассказал Мендес в интервью Submission Radio.

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