Тренер Махачева назвал более разносторонне развитого бойца, чем Ислам
Поделиться
Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, рассказал, какого бойца считает наиболее универсальным.
«Я не говорил, что Махачев — величайший боец всех времён. Я лишь сказал, что он самый разносторонне развитый боец. Защита и атака — всё вместе. Я не говорил, что нельзя найти лучшего борца или ударника, имел в виду всё в целом. Единственный боец, который может потягаться с Исламом в разносторонности или даже опередит его — это Деметриус Джонсон. Он, наверное, лучший всесторонне развитый боец в спорте вне весовых категорий. Но в лёгком дивизионе за всю историю нет более разностороннего бойца, чем Махачев. Можете ненавидеть меня за это», – рассказал Мендес в интервью Submission Radio.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
08:36
-
07:24
-
00:37
-
00:21
- 25 октября 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:31
-
23:18
-
22:37
-
22:32
-
22:15
-
21:56
-
20:44
-
19:57
-
19:38
-
19:11
-
18:41
-
18:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
-
16:48
-
16:31
-
15:35
-
15:10
-
15:10
-
14:50
-
14:23
-
13:51
-
13:44
-
13:40
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:58
Партнерский контент