Макгрегор не сможет вернуться в октагон ранее, чем через шесть месяцев

Ирландский боец Конор Макгрегор должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить минимум два отрицательных теста, прежде чем ему будет разрешено снова выступать в UFC. Об этом сообщает MMA News.

После UFC 280 в прошлую субботу президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Макгрегор на данный момент не включён в пул антидопингового тестирования США, которое требуется для всех действующих спортсменов, входящих в реестр.



Ранее сообщалось, что Макгрегор вообще не проходил тестирование в 2022 году, но официального сообщения от USADA о том, входит ли он в пул тестирования, не поступало. В то же время организация заявила, что не может подтвердить участие спортсмена в пуле тестирования.