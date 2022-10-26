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Менеджер Петра Яна отреагировал на слухи об уходе бойца из UFC

Менеджер Петра Яна отреагировал на слухи об уходе бойца из UFC
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Менеджер Саят Абдрахманов, который занимается развитием карьеры Петра Яна, высказался по поводу слухов о том, что россиянин собирается покинуть UFC.

«У Петра ещё четыре боя по контракту, и всё остальное – это спекуляции», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, последний бой Ян провёл на турнире UFC 280 в минувшие выходные. Его соперником был британец Шон О'Мэлли, который победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.

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