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Махачев: Хабиб — великий чемпион. Я рад, что меня сравнивают с таким человеком

Махачев: Хабиб — великий чемпион. Я рад, что меня сравнивают с таким человеком
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, как он относится к тому, что его часто сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым.

«Довольно длинная и большая подготовка была. Планирую хотя бы две недели от тренировок отойти.

Какое-то чувство того, что всё, что я делал на протяжении многих лет, с детства я начинал тренироваться, что это не просто так. Дошёл до цели и к тому, к чему стремился.

Хабиб? Мы всегда вместе тренировались, у нас один тренер, из-за этого нас часто сравнивают. Я всегда говорю во всех интервью, что я, наоборот, рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион. У него очень хорошая и длинная карьера была. Так же хочу провести свою», — приводит слова Махачева РЕН ТВ.

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