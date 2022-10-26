«Со слезами на глазах». Минеев рассказал, как семья отреагировала на его контракт с армией

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, как родные отреагировали на его контракт с армией России для участия в СВО.

«Со слезами на глазах. Мать узнала первая. Конечно, поплакала, как и любая мать. Тем более такая страшная потеря была. Я просто сказал: «Мам, ну это же ты меня так воспитала, я не могу по-другому. Для меня понятие «Родина» сродни понятию «мать». Если матушке-России нужна помощь, для меня святая честь, обязанность выполнить свой мужской долг», — приводят слова Минеева «Известия».

Ранее Минеев сообщил, что получил повестку и приехал в военкомат. Командование воинской части, к которой будет приписан боец, позволило ему подготовиться к бою с Фернандо Родригесом, который состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.



После поединка Минеев вернётся в расположение воинской части.