«Со слезами на глазах». Минеев рассказал, как семья отреагировала на его контракт с армией

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, как родные отреагировали на его контракт с армией России для участия в СВО.
«Со слезами на глазах. Мать узнала первая. Конечно, поплакала, как и любая мать. Тем более такая страшная потеря была. Я просто сказал: «Мам, ну это же ты меня так воспитала, я не могу по-другому. Для меня понятие «Родина» сродни понятию «мать». Если матушке-России нужна помощь, для меня святая честь, обязанность выполнить свой мужской долг», — приводят слова Минеева «Известия».
Ранее Минеев сообщил, что получил повестку и приехал в военкомат. Командование воинской части, к которой будет приписан боец, позволило ему подготовиться к бою с Фернандо Родригесом, который состоится 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.
После поединка Минеев вернётся в расположение воинской части.
- 26 октября 2022
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:30
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
08:36
-
07:24
-
00:37
-
00:21
- 25 октября 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:31
-
23:18
-
22:37
-
22:32
-
22:15
-
21:56
-
20:44
-
19:57
-
19:38
-
19:11
-
18:41
-
18:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57