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Минеев: уверен на 100%, что Родригес нашпигован донельзя

Минеев: уверен на 100%, что Родригес нашпигован донельзя
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Фернандо Родригесом.

«Это один из самых сложнейших соперников для меня. Он очень большой, около 120 кг сухой мышечной массы. Не забывайте, что у нас нет допинг-контроля, а парень приехал из Бразилии, он идеально выглядит. Я сейчас уверен на 100%, что он нашпигован донельзя.

Родригес очень агрессивный в бою, он летает, очень много бьёт, и непонятно, откуда у него «каркухи» вылетают. Удары и атаки у него нестандартные, их траектория очень непонятная.

Он опытный парень, много прошёл сражений, дрался часто в Бразилии, бесстрашно воспринимает предложения, которые ему приходят. Хочешь на кулаках, хочешь на перчатках MMA, хочешь в стойке, хочешь в партере. С духом у него всё в порядке. Поэтому, учитывая все факторы, это точно не будет лёгкой прогулкой для меня. Очень большое испытание», — приводят слова Минеева «Известия».

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