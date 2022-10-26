«За каждой тягостью наступает облегчение». Евлоев перенёс операцию на колене

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, рассказал о том, как прошла его операция на колене.

Ранее сообщалось, что у бойца разрыв передней и задней крестообразных связок.

«Всем Ассаламу Алейкум! Хочу поделиться с вами своим состоянием. Операция прошла успешно, чувствую себя очень хорошо. В очередной раз на себе почувствовал всю суть слов «За каждой тягостью наступает облегчение». Жду с нетерпением начала очередного подготовительно лагеря и боя. Врачи сказали, что смогу выступить через три-четыре месяца. Как раз к тому времени, может, появятся в моем дивизионе достойные соперники, которых я не буду выпрашивать по три-четыре месяца соглашаться на бои, тем самым подвергать своё здоровье риску получить очередную травму из-за многомесячных лагерей», — написал Евлоев в социальных сетях.

На счету Мовсара Евлоева 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. Бой Евлоева с американцем Брайсом Митчеллом должен был возглавить турнир UFC Fight Night 5 ноября.