«За каждой тягостью наступает облегчение». Евлоев перенёс операцию на колене

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, рассказал о том, как прошла его операция на колене.
Ранее сообщалось, что у бойца разрыв передней и задней крестообразных связок.
«Всем Ассаламу Алейкум! Хочу поделиться с вами своим состоянием. Операция прошла успешно, чувствую себя очень хорошо. В очередной раз на себе почувствовал всю суть слов «За каждой тягостью наступает облегчение». Жду с нетерпением начала очередного подготовительно лагеря и боя. Врачи сказали, что смогу выступить через три-четыре месяца. Как раз к тому времени, может, появятся в моем дивизионе достойные соперники, которых я не буду выпрашивать по три-четыре месяца соглашаться на бои, тем самым подвергать своё здоровье риску получить очередную травму из-за многомесячных лагерей», — написал Евлоев в социальных сетях.
На счету Мовсара Евлоева 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. Бой Евлоева с американцем Брайсом Митчеллом должен был возглавить турнир UFC Fight Night 5 ноября.
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