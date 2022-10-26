«UFC действительно не заботится о тебе». Санчес обратился к Яну
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Бывший боец UFC Диего Санчес разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на новость о возможном уходе из UFC россиянина Петра Яна.
«Пётр, ты всё ещё чемпион в глазах многих из нас. UFC действительно не заботится о тебе. Я бы сам хотел уйти в расцвете сил. Bellator заботился бы и ценил меня больше! UFC — это гангстеры», — написал Санчес.
Напомним, инсайдом, что Ян может покинуть промоушен Даны Уайта, поделился бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. По его словам, Пётр разочарован решением присудить победу американцу Шону О’Мэлли, с которым он встречался на UFC 280, и отсутствием поддержки со стороны руководства.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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