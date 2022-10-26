Джон Джонс: готовлюсь к бою со Стипе 10 декабря в Лас-Вегасе
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс рассказал о том, что он продолжает подготовку к поединку с хорватом Стипе Миочичем.
«Я готовлюсь к бою со Стипе 10 декабря в Лас-Вегасе. Я не совсем понимаю, что происходит между Стипе и UFC, но я готов к бою! Я собираюсь контролировать всё, что могу, и оставаться в форме», — написал Джонс в социальных сетях.
Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном.
После объявления о переходе Джонса в тяжёлый вес он не провёл ещё ни одного поединка. Последний бой американского бойца состоялся в феврале 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.
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