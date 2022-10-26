Мухаммад Мокаев: в детстве не было денег на хорошую одежду

Известный 22-летний боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал совет подписчикам, руководствуясь своим жизненным опытом.
«Будучи школьником, я ненавидел день, когда не нужно было надевать форму, потому что у меня не было денег на хорошую одежду. Я прошёл через трудности и стал тем, кем я являюсь сегодня, и этот опыт невозможно купить! Работайте усердно и зарабатывайте, если вам не нравится то положение, в котором вы находитесь», — написал Мокаев.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.
- 26 октября 2022
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:27
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:30
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
08:36
-
07:24
-
00:37
-
00:21
- 25 октября 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:31
-
23:18
-
22:37
-
22:32
-
22:15
-
21:56
-
20:44
-
19:57
-
19:38
-
19:11
-
18:41