Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев: в детстве не было денег на хорошую одежду

Мухаммад Мокаев: в детстве не было денег на хорошую одежду
Комментарии

Известный 22-летний боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал совет подписчикам, руководствуясь своим жизненным опытом.

«Будучи школьником, я ненавидел день, когда не нужно было надевать форму, потому что у меня не было денег на хорошую одежду. Я прошёл через трудности и стал тем, кем я являюсь сегодня, и этот опыт невозможно купить! Работайте усердно и зарабатывайте, если вам не нравится то положение, в котором вы находитесь», — написал Мокаев.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.

Новость по теме
Мокаев рассказал, почему выступил только на 50% своих возможностей на UFC 280
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022