Мухаммад Мокаев: в детстве не было денег на хорошую одежду

Известный 22-летний боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал совет подписчикам, руководствуясь своим жизненным опытом.



«Будучи школьником, я ненавидел день, когда не нужно было надевать форму, потому что у меня не было денег на хорошую одежду. Я прошёл через трудности и стал тем, кем я являюсь сегодня, и этот опыт невозможно купить! Работайте усердно и зарабатывайте, если вам не нравится то положение, в котором вы находитесь», — написал Мокаев.



Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.

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