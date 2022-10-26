Дариуш: все в лёгком весе будут иметь большое преимущество в габаритах над Волкановски

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался по поводу возможного перехода чемпиона промоушена в полулёгком весе Александра Волкановски в дивизион лёгкого веса.
«Не хочу дискредитировать Алекса, но он слишком мал для лёгкого веса. Я уверен, что люди говорили ему, что он невелик даже для весовой категории, в которой он сейчас выступает. Думаю, в лёгком весе мы будем иметь над ним большое преимущество в габаритах.
Помимо этого, в полулёгком весе с ним никто не боролся. Я ни разу не видел, чтобы кто-то пытался его перевести. В лёгком весе ему придётся драться с большим количеством грэпплеров – кого ни возьми в нашем дивизионе, он умеет и любит бороться. Тут всё иначе, и я думаю, это тоже станет для него большой проблемой», – приводит слова Дариуша Submission Radio.
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