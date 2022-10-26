Бивол отреагировал на слова Гвоздика о том, что Канело мог быть травмирован в их бою

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол отреагировал на слова украинского экс-чемпиона Александра Гвоздика, бывшего спарринг-партнёром Сауля Альвареса перед боем с россиянином, о том, что мексиканец мог быть травмирован.

«Знаете, наш спорт называется «профессиональный бокс». И нам дают дату определённую. И к этой дате ты должен быть лучше. Ты не должен быть сегодня лучше, завтра или на день позже этой даты. Ты должен быть лучше именно в эту дату, именно в эти 36 минут боя. И ты настоящий профессионал, если ты подошёл в лучшей своей форме и выиграл.

Получается, если у меня ничего не болело, то я лучший профессионал, чем Канело, был в тот момент. И я выиграл. А если травма, кто-то там отравил, кирпич на голову упал… это уже говорит о том, что ты хуже своего оппонента», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу SnowQueenLA.