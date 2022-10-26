«Ему не отдают должное». Экс-боец UFC сказал, в чём недооценили Махачева перед UFC 280
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Бывший боец UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне комментатор, американец Пол Фелдер объяснил, почему действующего лидера дивизиона россиянина Ислама Махачева недооценили в преддверии поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это парень, о котором всегда говорили, что его кикбоксинг не находится на должном уровне. Однако он потряс Оливейру несколько раз.
Всё закончилось в размене. Махачев послал его в нокдаун, оказался в позиции сверху, перешёл на ручной треугольник и провёл удушающий приём. Но всё началось с работы руками, где, как я считаю, ему не отдают должное уважение. Надеюсь, что сейчас люди начинают это осознавать», – сказал Фелдер в интервью UFC.
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