Бивол высказался о Дэвиде Бенавидесе и оценил его шансы в бою с Канело
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Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о бывшем спарринг-партнёре и двукратном чемпионе мира на категорию ниже американце Дэвиде Бенавидесе, а также оценил его шансы в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Бенавидес очень чувствительный боксёр. У него хороший тайминг, он знает, когда бить. Второй момент: у него очень хорошо поставлена серийность, то есть он очень хорошо сериями бьёт. И, в принципе, хорошая защита у него.
Кто победит в бою Бенавидеса и Канело? Ох, я вообще такие вещи не люблю. Но это очень интересный бой будет, на самом деле. Очень конкурентный. И важно будет, кто какую тактику выберет. И кто как подойдёт к бою», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу SnowQueenLA.
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