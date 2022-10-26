Василий Ломаченко высказался о возможности реванша с Теофимо Лопесом
Поделиться
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, высказался о возможности реванша с американцем Теофимо Лопесом (17-1, 13 KO).
Напомним, поединок бойцов состоялся в октябре 2020 года в Лас-Вегасе, и тогда Ломаченко проиграл единогласным судейским решением.
«Конечно, это было бы интересно. Вопрос сегодня стоит, в каком весе. Мы прекрасно понимаем, что вернуться в лёгкий вес Лопес вряд ли сможет. Как и я не вижу себя поднимающимся в весе. У меня есть немало интересных вариантов в моём дивизионе. Поэтому я не думаю, что в ближайший год-два наш поединок состоится», – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.
Новость по темеЛомаченко сказал, почему согласился на бой с Джэмейном Ортисом
Комментарии
- 26 октября 2022
-
20:30
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:27
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:30
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
08:36
-
07:24
-
00:37
Партнерский контент