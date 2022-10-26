Экс-чемпион UFC назвал возможную проблему Чимаева в бою с Ковингтоном

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг высказался о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между шведом Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном, который, как уже сообщалось, в настоящий момент находится на этапе разработки.
«Чимаев необычайно силён, у него великолепная борьба, отличные навыки в стойке, он более чем агрессивен и не теряет времени зря в клетке.
Вполне возможно, он не очень хорошо распределяет силы. Хамзат способен пройти три раунда, и мы уже видели, как он это делал. Но пять раундов – совсем другое дело. Если это будет пять раундов, тогда у Колби будет реальное преимущество», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал драку Чимаева и Абубакара Нурмагомедова на UFC 280.
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