Экс-чемпион UFC назвал возможную проблему Чимаева в бою с Ковингтоном

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг высказался о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между шведом Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном, который, как уже сообщалось, в настоящий момент находится на этапе разработки.

«Чимаев необычайно силён, у него великолепная борьба, отличные навыки в стойке, он более чем агрессивен и не теряет времени зря в клетке.

Вполне возможно, он не очень хорошо распределяет силы. Хамзат способен пройти три раунда, и мы уже видели, как он это делал. Но пять раундов – совсем другое дело. Если это будет пять раундов, тогда у Колби будет реальное преимущество», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал драку Чимаева и Абубакара Нурмагомедова на UFC 280.