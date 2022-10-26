Майкл Кьеза: дагестанцы будут удерживать лёгкий вес UFC ещё 10 лет

Бывший боец UFC американец Майкл Кьеза считает, что выходцы из Дагестана ещё долгое время будут навязывать конкуренцию в борьбе за титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.

«И правда здорово видеть Хабиба в таком положении. Не только как тренера, но и как человека, который передал титул. Он ведь сказал, что Чарльз Оливейра не был настоящим чемпионом, потому что он завершил карьеру. И затем он сказал: «А теперь я передаю свой титул законному чемпиону». То есть Исламу Махачеву. Сумасшедшая преемственность. Дагестанцы будут удерживать лёгкий вес UFC ещё 10 лет», – сказал Кьеза в рамках рубрики Round-Up от UFC.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю.