Майкл Кьеза: дагестанцы будут удерживать лёгкий вес UFC ещё 10 лет
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Бывший боец UFC американец Майкл Кьеза считает, что выходцы из Дагестана ещё долгое время будут навязывать конкуренцию в борьбе за титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.
«И правда здорово видеть Хабиба в таком положении. Не только как тренера, но и как человека, который передал титул. Он ведь сказал, что Чарльз Оливейра не был настоящим чемпионом, потому что он завершил карьеру. И затем он сказал: «А теперь я передаю свой титул законному чемпиону». То есть Исламу Махачеву. Сумасшедшая преемственность. Дагестанцы будут удерживать лёгкий вес UFC ещё 10 лет», – сказал Кьеза в рамках рубрики Round-Up от UFC.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю.
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