«Раунды по 10 минут». Претендент на титул рассказал, как Мейвезер готовился к Пакьяо

Американский боец первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO), готовящийся 27 ноября сразиться за вакантный титул WBC, рассказал о спаррингах с легендарным соотечественником Флойдом Мейвезером, на тот момент проходившим лагерь перед боем с Мэнни Пакьяо.
«Этот парень… талантлив. У него дар от бога, и я увидел своими глазами, что он делает в ринге, на спаррингах и тренировках. Он готов к работе в любой день, и это безумие. Я здесь уже 10 лет, и у каждого бывают плохие дни. Но не у него.
Его кондиции – это главное. В этом он превосходит всех. Он двигается, заставляет вас промахиваться и ждёт, когда вы устанете. Он проводил три раунда по десять минут. И порой не делал между ними перерыва. В первом он говорит вам всякие гадости, уклоняется, во втором начинает касаться вас, а в третьем убивает. Его кондиции превосходят всех. Его менталитет… он знает, что является лучшим», – сказал Сепеда в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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