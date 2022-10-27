Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Раунды по 10 минут». Претендент на титул рассказал, как Мейвезер готовился к Пакьяо

«Раунды по 10 минут». Претендент на титул рассказал, как Мейвезер готовился к Пакьяо
Комментарии

Американский боец первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO), готовящийся 27 ноября сразиться за вакантный титул WBC, рассказал о спаррингах с легендарным соотечественником Флойдом Мейвезером, на тот момент проходившим лагерь перед боем с Мэнни Пакьяо.

«Этот парень… талантлив. У него дар от бога, и я увидел своими глазами, что он делает в ринге, на спаррингах и тренировках. Он готов к работе в любой день, и это безумие. Я здесь уже 10 лет, и у каждого бывают плохие дни. Но не у него.

Его кондиции – это главное. В этом он превосходит всех. Он двигается, заставляет вас промахиваться и ждёт, когда вы устанете. Он проводил три раунда по десять минут. И порой не делал между ними перерыва. В первом он говорит вам всякие гадости, уклоняется, во втором начинает касаться вас, а в третьем убивает. Его кондиции превосходят всех. Его менталитет… он знает, что является лучшим», – сказал Сепеда в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость? «Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022