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Сехудо призвал Стерлинга подписать контракт на бой, пристыдив его за реванш с Яном

Сехудо призвал Стерлинга подписать контракт на бой, пристыдив его за реванш с Яном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо призвал соотечественника и действующего обладателя титула в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга подписать контракт на бой.

«Эй, Аллджиззлэйм. Три последних твоих боя:

1. Побил Яна наградой киноакадемии;
2. Получил в подарок судейское решение;
3. Совершил преступление против бойца-инвалида.

Подпиши контракт», – написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона организации и соотечественника Доминика Круза.

Ранее стало известно, что поединок между Стерлингом и Сехудо может состояться 12 февраля в Австралии на турнире UFC 284.

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Источник: UFC организует бой Стерлинга с Сехудо в феврале
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