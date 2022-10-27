Андерсон Силва опроверг информацию, что его дважды нокаутировали во время спарринга

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва выступил с опровержением того, что его дважды нокаутировали во время спарринга.
«Хотел бы прояснить две важных вещи. Во-первых, меня никогда не нокаутировали во время спаррингов. Во время интервью я просто оговорился. И тем более этого не могло случиться недавно, потому что я давал то интервью больше месяца назад», – сказал Силва на пресс-конференции перед поединком с YouTube-блогером Джейком Полом.
В октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.
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