Джейк Пол: я приехал на лошади, потому что готовлюсь к битве

Популярный видеоблогер и боксёр Джейк Пол назвал себя гладиатором на пресс-конференции перед поединком с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.



«Я иду на войну. Я чувствую себя воином-гладиатором, это действительно произойдёт в субботу. Это война, потому что против меня — один из самых крутых бойцов в мире, легенда единоборств. Это будет нелегкий бой, поэтому я должен приехать на лошади, потому что готовлюсь к битве», — заявил Пол на пресс-конференции.



Поединок между Андерсоном Силвой и Джейком Полом по правилам бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе на Desert Diamond Arena. Бойцы проведут 8 раундов.



Джейк Пол провёл пять боёв в боксе и одержал победы во всех них. В последнем поединке он нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.



Андерсон Силва провёл два боя по правилам бокса и одержал победы в обоих.

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