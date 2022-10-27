Свонсон: Диллашоу не мог поднять свою левую руку, когда мы готовились к бою со Стерлингом
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Американский боец UFC Каб Свонсон высказался по поводу своего соотечественника Ти Джея Диллашоу, который готовился к титульному поединку с Алджэмейном Стерлингом с травмой руки.
«Когда я работал с Ти Джеем примерно за 5-6 недель до этого боя, он даже не мог поднять свою левую руку. Это правда.
Почему бойцы выходят драться травмированными? Потому что мы сумасшедшие и всегда верим, что можем победить. Кроме того, мы обучены преодолевать боль и всегда использовать возможность», — приводит слова Свонсона MMA News.
Бой проходил на турнире UFC 280 и закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка усугубил травму руки.
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