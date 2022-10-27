«Здоровья и сил нашему львёнку». Мокаев опубликовал фото с Хасбиком
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Известный 22-летний боец ММА Мухаммад Мокаев (9-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с известным блогером Хасбиком.
«Обожаю этого малыша! Пусть Аллах даст побольше здоровья и сил нашему маленькому львёнку!», — написал Мокаев.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.
Ранее Мокаев рассказал, что незадолго до боя с Малкольмом Гордоном перенёс болезнь.
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