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Оздемир высказался по поводу поражения Крылову

Оздемир высказался по поводу поражения Крылову
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Швейцарский экс-претендент на титул в полутяжёлом весе UFC Волкан Оздемир высказался по поводу своего поражения украинцу Никите Крылову на турнире UFC 280.

«Эта неделя получилась сумасшедшей, как и сам бой! К сожалению, я получил не тот результат, на который рассчитывал после фейерверка в первом раунде!

Я продолжаю быть верным своему делу, и я сделаю всё возможное, чтобы забрать пояс. Я проведу работу над ошибками, залечу травмы и стану сильнее уже к следующему поединку.

Благодарю всех своих болельщиков за невероятную поддержку. Также особая благодарность моим тренерам, спарринг партнерам и менеджеру. Сдаваться – не вариант. Работать усерднее – единственный выход», — написал Оздемир в социальных сетях.

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