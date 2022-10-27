Оздемир высказался по поводу поражения Крылову

Швейцарский экс-претендент на титул в полутяжёлом весе UFC Волкан Оздемир высказался по поводу своего поражения украинцу Никите Крылову на турнире UFC 280.

«Эта неделя получилась сумасшедшей, как и сам бой! К сожалению, я получил не тот результат, на который рассчитывал после фейерверка в первом раунде!

Я продолжаю быть верным своему делу, и я сделаю всё возможное, чтобы забрать пояс. Я проведу работу над ошибками, залечу травмы и стану сильнее уже к следующему поединку.

Благодарю всех своих болельщиков за невероятную поддержку. Также особая благодарность моим тренерам, спарринг партнерам и менеджеру. Сдаваться – не вариант. Работать усерднее – единственный выход», — написал Оздемир в социальных сетях.