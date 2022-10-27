Бой Евгения Тищенко и Майка Переса возглавит ноябрьский турнир RCC Boxing Promotions

19 ноября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера встретятся олимпийский чемпион Евгений Тищенко (10-1) и топовый кубинец Майк Перес (27-3-1).

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в первом тяжелом весе известен в России по бою с Александром Поветкиным, а в мировом — по бою с Майрисом Бриедисом за титул чемпиона мира WBC. По версии boxreс Майк Перес является 24-м в мировом рейтинге и вторым среди кубинцев.



Тищенко в мире идёт выше соперника на три позиции и входит в тройку сильнейших в России. В прошлом году Евгений отступил в претендентском поединке с Табисо Мчуну, но уже успел вернуться на победную серию, выдал хороший бой с Дмитрием Кудряшовым и одержал досрочную победу над Курейшем Саговым.