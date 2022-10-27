Умар Нурмагомедов выразил недоумение первым местом О’Мэлли в легчайшем дивизионе
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC, отреагировал на обновлённые рейтинги бойцов промоушена.
В частности, Умар обратил внимание на то, что американец Шон О’Мэлли после победы раздельным решением судей над Петром Яном поднялся сразу на десять позиций и теперь занимает первое место в легчайшем весе.
«Как О’Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, которые могут его сожрать?» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.
На счету Шона О’Мэлли 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение.
Умар Нурмагомедов, выступающий в том же дивизионе, что и О’Мэлли, провёл 15 поединков и выиграл все 15.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
11:14
-
11:06
-
10:47
-
10:03
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
08:37
-
01:09
-
00:35
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
20:30
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56
Партнерский контент