Умар Нурмагомедов выразил недоумение первым местом О’Мэлли в легчайшем дивизионе

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC, отреагировал на обновлённые рейтинги бойцов промоушена.



В частности, Умар обратил внимание на то, что американец Шон О’Мэлли после победы раздельным решением судей над Петром Яном поднялся сразу на десять позиций и теперь занимает первое место в легчайшем весе.



«Как О’Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, которые могут его сожрать?» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.



На счету Шона О’Мэлли 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение.



Умар Нурмагомедов, выступающий в том же дивизионе, что и О’Мэлли, провёл 15 поединков и выиграл все 15.

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