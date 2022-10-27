Шон О’Мэлли: если бы я проиграл Яну, то меня бы уважали намного больше
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли выразил мнение о том, как отреагировала общественность на его спорную победу над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном на турнире UFC 280.
«Если бы я проиграл этот бой Яну, то люди уважали бы меня намного больше. Они бы говорили, что я проиграл, но был очень хорош. А что теперь? Они критикуют меня за этот бой. Хотя я знаю, что те, кто в бешенстве от моей победы, просто говорили, что Ян выиграет меня без проблем», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.
Шон О’Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей. Это 16-я победа американца в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
У Петра Яна 16 побед в 20 поединках.
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