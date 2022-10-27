Самый молодой боец UFC дебютирует в номером турнире 10 декабря

Американский боец смешанных единоборств Рауль Росас Джуниор выступит на турнире UFC 282, который запланирован на 10 декабря и пройдёт в Лас-Вегасе.



Самый молодой боец промоушена спустя несколько недель после своего совершеннолетия встретится с 29-летним соотечественником Джеем Перрином. Бой в легчайшем весе пройдёт в предварительном карде турнира.



На счету Рауля Росаса шесть поединков в профессиональных смешанных единоборствах и шесть побед. У Джея Перрина 10 побед и шесть поражений (в UFC 0-2).



Росас стал самым молодым бойцом UFC после успешного выступления на Dana White’s Contender Series, где юный боец справился с Мандо Гутьерресом, выиграв единогласным решением судей. При этом Росасу для участия в турнире потребовалось разрешение от родителей, так как ему ещё нет 18 лет.