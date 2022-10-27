Самый молодой боец UFC дебютирует в номером турнире 10 декабря

Американский боец смешанных единоборств Рауль Росас Джуниор выступит на турнире UFC 282, который запланирован на 10 декабря и пройдёт в Лас-Вегасе.
Самый молодой боец промоушена спустя несколько недель после своего совершеннолетия встретится с 29-летним соотечественником Джеем Перрином. Бой в легчайшем весе пройдёт в предварительном карде турнира.
На счету Рауля Росаса шесть поединков в профессиональных смешанных единоборствах и шесть побед. У Джея Перрина 10 побед и шесть поражений (в UFC 0-2).
Росас стал самым молодым бойцом UFC после успешного выступления на Dana White’s Contender Series, где юный боец справился с Мандо Гутьерресом, выиграв единогласным решением судей. При этом Росасу для участия в турнире потребовалось разрешение от родителей, так как ему ещё нет 18 лет.
- 27 октября 2022
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
11:14
-
11:06
-
10:47
-
10:03
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
08:37
-
01:09
-
00:35
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
20:30
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56