Промоутер Энтони Джошуа назвал причины срыва боя с Тайсоном Фьюри

Промоутер Эдди Хирн раскрыл причину срыва переговоров о бое между американским боксёром Энтони Джошуа и британцем Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, я не против сказать, что Эй Джей только что пережил поражение. Он хотел получить бой 17 декабря, но мы согласились на 3 декабря. Ему пришлось бы немедленно вернуться в зал, что он и собирался сделать.



Я не сижу здесь сегодня, как человек, представляющий Энтони Джошуа, опустошённый тем, что бой не состоялся.



Он хотел принять этот бой, и я был согласен на это — но всё же это неправильно, потому что он был помещён в очень сжатые сроки для боя такого масштаба.

Я думаю, что он будет драться в январе или феврале, в начале следующего года», — приводит слова Хирна The Sun.