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«Я сразу сказал, что Махачев победит». Волкановски — о победе Ислама в бою с Оливейрой

«Я сразу сказал, что Махачев победит». Волкановски — о победе Ислама в бою с Оливейрой
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«При всем уважении к Оливейре, я сразу сказал, что Махачев победит. Чарльз очень прямолинейный. Он стоит перед своим соперником либо просто прёт на него, поэтому по нему легко попасть и перевести.

Со мной такого не будет. Я собираюсь много двигаться, и это станет проблемой для Махачева, потому что он лишится комфортной позиции для прохода в ноги. Я отлично двигаюсь, и мою работу на ногах будет трудно просчитать», — сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

22 октября Ислам Махачев удушающим приёмом во втором раунде победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 и стал новым чемпионом в лёгком весе. После этого российский боец вызвал на бой Волкановски.

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