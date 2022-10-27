Бивол выйдет на бой с Рамиресом под композицию Басты

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол выйдет на ринг в Абу-Даби 5 ноября для защиты титула чемпиона мира по боксу (WBA) под песню в исполнении популярного российского музыканта Басты. Напомним, соперником россиянина будет мексиканец Хильберто Рамирес.
Василий Вакуленко, известный как Баста, является большим поклонником бокса и сам занимается им под руководством профессионального тренера. 5 ноября Баста станет почётным гостем вечера бокса в Абу-Даби и лично приедет поддержать чемпиона мира по версии WBA в поединке с обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.
Хильберто Рамиресу 31 год. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), где он выступал до 2019 года. В рамках полутяжёлого дивизиона мексиканец провёл пять боёв и во всех победил досрочно.
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