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ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области за легализацию мигрантов

ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области за легализацию мигрантов
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Сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии задержали президента MMA Ленинградской области Виктора Данишевского.

Известный менеджер обвиняется в причастности к легализации в России около ста тысяч мигрантов. С ним также задержаны ещё двое мужчин и три женщины.

Согласно данным Российского агенства правовой и судебной информации, оборот преступной группы составил более полутора миллиардов рублей. Также правоохранительным органам удалось предотвратить более 100 уголовных преступлений, которые совершались мигрантами, легализованными с помощью Виктора Данишевского.

В 2013-2015 годах за клуб FIGHTSPIRIT, основанный Данишевским, выступали в том числе прославленные бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

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