Дариуш: Гамрот был самым сложным соперником из всех, с которыми я сталкивался

Американский боец UFC Бенеил Дариуш считает, что поляк Матеуш Гамрот был самым сильным соперником в его карьере.

«Он, без сомнений, был самым сложным соперником из всех, с которыми я сталкивался. Никакого неуважения к моим предыдущим оппонентам, просто меня поразило то, с какой настойчивостью он пытается повалить тебя в партер и сломать», — приводит слова Дариуша MMA News.

Напомним, бойцы встречались на UFC 280 в минувшие выходные. Американец одержал победу решением судей.

Для Дариуша эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 27 поединках. На счету Бенеила четыре поражения, ещё один бой был завершён вничью.



Матеуш Гамрот потерпел второе поражение в карьере. На его счету 21 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

