Волкановски: Махачев недооценивает меня, но он будет в шоке, когда мы окажемся в клетке

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым в феврале.



«Я чувствую, что он меня недооценивает, так как я маленький полулегковес, как мне справиться с его силой? Но он будет в шоке, когда мы окажемся в клетке. Когда я создам ему проблемы в стойке и заставлю отчаянно и безуспешно нырять за тейкдаунами, то он поймёт, что всё складывается не в его пользу.



Он не сможет перевести меня, а если и сможет, то я быстро встану на ноги. Он будет сломан, потому что не будет ждать такого от мелкого парня. А я вам гарантирую — я смогу. Посмотрим, как он справится с ситуацией, когда маленький парень бьёт его по лицу. Я хочу видеть, как он ломается, когда всё пойдёт не так, как он задумывал», — рассказал Волкановски в интервью Submission Radio.