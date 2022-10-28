Сочинская площадка RED ARENA отмечает трёхлетие

Многофункциональная площадка для спортивно-массовых мероприятий RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна» отметила свой третий день рождения. Поклонникам ММА она известна по проведению турниров AMC FIGHT NIGHTS, EFC, ACA, BRAVE и турниров, организованных Федерациями бокса и тайского бокса-муайтай России. Осенью 2022-го на площадке прошли бои на голых кулаках под эгидой TOP DOG.

В частности, AMC FIGHT NIGHTS привозила своих бойцов в игорную зону уже в восьмой раз. Такие турниры становятся яркими событиями в спортивном календаре юга России. Каждое брутальное шоу посетили около 3000 зрителей.



Игорная зона «Красная Поляна» в 2019 году запустила этот проект для наращивания неигровых активностей в списке своих развлечений. Общая площадь объекта составила 4600 кв. м, вместимость 5000 человек, а высота здания в наивысшей точке 18 метров. За три года арену посетили 170 тысяч уникальных гостей. Организовано 124 события самого разного формата. В числе мероприятий 26 спортивных соревнований, 44 MICE мероприятия, 39 музыкальных шоу и концертов, а также 15 собственных активностей.



Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова поделилась подробностями организации самых знаковых мероприятий: «Я горжусь нашей командой профессионалов. В январе 2020 года нам удалось реализовать кейс, в рамках которого мы переделывали конфигурацию арены три раза в течение суток. Утром проходил боксёрский турнир с прямой трансляцией на «Матч ТВ». К вечеру площадка превращалась в ледовую арену для шоу Татьяны Навки. А ближе к полуночи гости приходили на музыкальное шоу с гигантским танцполом».