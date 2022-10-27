Хабиб отреагировал на слова Махачева о своём отце

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова чемпиона UFC в том же весе Ислама Махачева о своём отце Абдулманапе Нурмагомедове, скончавшемся летом 2020 года. Абдулманап был также и тренером Ислама. Ранее Махачев признался, что отец Хабиба всегда верил в него и говорил, что он станет чемпионом, если будет тренироваться.
«Скоро и мы за ним уйдём, мы тут проездом», — написал Хабиб.
Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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