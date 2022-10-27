Махачев напомнил свой прогноз исхода боя с Оливейрой, который он дал перед поединком. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где напомнил подписчикам прогноз, который он давал на исход своего поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Перед боем Махачев заявлял, что победит Оливейру в третьем раунде с помощью сабмишена.
«Мог ошибиться, но…» — написал Махачев.
Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоялся на турнире UFC 280. Спортивное мероприятие прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде, после чего и завоевал чемпионский пояс UFC.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:
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