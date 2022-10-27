Махачев напомнил свой прогноз исхода боя с Оливейрой, который он дал перед поединком. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где напомнил подписчикам прогноз, который он давал на исход своего поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Перед боем Махачев заявлял, что победит Оливейру в третьем раунде с помощью сабмишена.



«Мог ошибиться, но…» — написал Махачев.

Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоялся на турнире UFC 280. Спортивное мероприятие прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде, после чего и завоевал чемпионский пояс UFC.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC: