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Редкач: Усик как в политику попадёт, будет дерибанить бюджеты

Редкач: Усик как в политику попадёт, будет дерибанить бюджеты
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о своём соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинце Александре Усике. По словам Редкача, Усик собирается пойти в политику.

«Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию, пилотное название «За вильну Украину» (понимать как «И в хвост и в гриву!»). Туда запустят бывших сбитых лётчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, «Слуги народа 2»).

А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит, и всэ будэ Украина!

Усик как в политику попадёт, будет, как все, дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит постоянно, веры нет, кто верующий, он благие дела молча делает все!» — написал Редкач.

Интересные факты про Александра Усика:

Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё
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