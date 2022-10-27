Редкач: Усик как в политику попадёт, будет дерибанить бюджеты

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о своём соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинце Александре Усике. По словам Редкача, Усик собирается пойти в политику.
«Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию, пилотное название «За вильну Украину» (понимать как «И в хвост и в гриву!»). Туда запустят бывших сбитых лётчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, «Слуги народа 2»).
А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит, и всэ будэ Украина!
Усик как в политику попадёт, будет, как все, дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит постоянно, веры нет, кто верующий, он благие дела молча делает все!» — написал Редкач.
Интересные факты про Александра Усика:
- 27 октября 2022
-
20:06
-
19:21
-
19:03
-
18:29
-
18:09
-
17:27
-
17:20
-
15:50
-
15:34
-
15:23
-
14:39
-
14:11
-
13:39
-
13:25
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
11:14
-
11:06
-
10:47
-
10:03
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
08:37
-
01:09
-
00:35
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07