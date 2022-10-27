Редкач: Усик как в политику попадёт, будет дерибанить бюджеты

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о своём соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинце Александре Усике. По словам Редкача, Усик собирается пойти в политику.



«Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию, пилотное название «За вильну Украину» (понимать как «И в хвост и в гриву!»). Туда запустят бывших сбитых лётчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, «Слуги народа 2»).



А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит, и всэ будэ Украина!



Усик как в политику попадёт, будет, как все, дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит постоянно, веры нет, кто верующий, он благие дела молча делает все!» — написал Редкач.

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