Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как поддерживает физическую форму.
«Упорная работа», — подписал фото Нганну.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Недавним снимком с Фрэнсисом поделился и известный катмен Хорхе Капетильо. Помимо самого Нганну, на фото также присутствуют мексиканский боец Брэндон Морено и боксёр Хорхе Линарес.
Фото: Из личного архива Хорхе Капетильо
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника.
Нганну поработал на песчаном карьере в Камеруне:
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