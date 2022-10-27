Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как поддерживает физическую форму.



«Упорная работа», — подписал фото Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Недавним снимком с Фрэнсисом поделился и известный катмен Хорхе Капетильо. Помимо самого Нганну, на фото также присутствуют мексиканский боец Брэндон Морено и боксёр Хорхе Линарес.

Фото: Из личного архива Хорхе Капетильо

Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника.

Нганну поработал на песчаном карьере в Камеруне: