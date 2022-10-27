Волкановски сделал заявление о возможном бое с Макгрегором
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Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в двух весовых категориях (полулёгкой и лёгкой) ирландцем Конором Макгрегором.
«Он единственный чемпион в полулёгком весе, которого я не победил. Так что очевидно, этот бой что-то да значит для меня. Конечно, не стоит забывать и о деньгах, которые может принести этот поединок, да и некоторые прочие моменты. Весь этот цирк вокруг него — было бы весело. Так что было бы здорово, но на самом деле в этом бое есть ещё более глубокий смысл», — сказал Волкановски на канале Submission Radio в YouTube.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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