Хрюнов анонсировал поединок Исмаилова с экс-бойцом UFC

Известный промоутер Владимир Хрюнов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о предстоящем поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри, который сейчас выступает в промоушене Bare Knuckle FC. Бой должен состояться в следующем году, 10 марта.



«Приготовьтесь к грохоту», — подписал постер предстоящего боя Хрюнов.

Фото: Из личного архива Владимира Хрюнова

В последнем бою Исмаилов встречался с сербом Александром Иличем. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Перри за время карьеры провёл 22 боя, в 14 из которых он победил, а в восьми потерпел поражения.

Мага Исмаилов показал ударную технику на тренировке: