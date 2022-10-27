«История нас оправдает». Хабиб показал фото с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в соцсетях, показав фото с товарищем Исламом Махачевым. Снимок был сделан вскоре после победы Ислама в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. После этого боя Махачев стал чемпионом UFC.
«История нас оправдает. С фактами тяжело спорить», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Фото: Из личгого архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 и был главным событием спортивного шоу. Противостояние прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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