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«История нас оправдает». Хабиб показал фото с Махачевым

«История нас оправдает». Хабиб показал фото с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в соцсетях, показав фото с товарищем Исламом Махачевым. Снимок был сделан вскоре после победы Ислама в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. После этого боя Махачев стал чемпионом UFC.

«История нас оправдает. С фактами тяжело спорить», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личгого архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 и был главным событием спортивного шоу. Противостояние прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

«Абубакар был самым буйным, Хабиб — спокойным». История дружбы Махачева и Нурмагомедовых «Абубакар был самым буйным, Хабиб — спокойным». История дружбы Махачева и Нурмагомедовых
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