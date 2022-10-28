Редкач отреагировал на жёсткие слова Усика в адрес Фьюри
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Украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал недавние слова своего соотечественника Александра Усика, сказанные им в адрес британского боксёра Тайсона Фьюри. Ранее Усик назвал Фьюри испанским словом Borracho, что в переводе означает «пьяница», а также призвал его наконец выяснить, кто является лучшим не только в дивизионе, но и в мире.
«Хахаха, Юсик, приходи на уроки тролля, тебе без скидки. Провокации на уровне кухонной брани. Ты называешь Тайсона алкоголиком и при этом умоляешь и жаждешь с ним боя. Зачем тебе тогда драться с алкоголиком?! А вот Тайсон — красавчик. Тайсон, давай надерём его задницу», — написал Редкач в своих социальных сетях.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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