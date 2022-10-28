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Диллашоу перенесёт операцию и пропустит около года. Он дрался со Стерлингом с травмой

Диллашоу перенесёт операцию и пропустит около года. Он дрался со Стерлингом с травмой
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Американскому бойцу смешанных единоборств Ти Джею Диллашоу в ближайшее время потребуется операция на левом плече, которое было вывихнуто в первом раунде титульного боя с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 280.

«Мне понадобится примерно год на восстановление. Через девять месяцев я смогу возобновить тренировки в интенсивном режиме, чтобы убедиться, что всё зажило. Раньше у меня была операция на левом плече, поэтому я уже могу оценить, что нужен год для того, чтобы снова драться. Или по крайней мере для начала тренировок.

Я дрался со Стерлингом с вывихом. Говорил об этом с рефери заранее, хотя состояние травмы было хуже, чем когда проводил бои в 2017 и 2018 годах с Гарбрандтом. Но я справлялся. Попросил рефери не останавливать бой, потому что хотел вернуть плечо на место. Я ожидал, что сделаю это, рока сражался», – приводит слова Диллашоу ESPN.

Напомним, Алджамейн Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу вечером 22 октября техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе (до 61 кг).

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