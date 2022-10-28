Джо Джойс: хочу провести реванш с Усиком, думаю, я надеру ему задницу

Британский претендент в супертяжёлом весе Джо Джойс (15-0, 14 KO) высказался об обладателе титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинце Александре Усиком (20-0, 13 KO). Украинца признали боксёром года по версии WBO.

«Это мотивирует меня надрать ему задницу в следующий раз. Я иду за титулами. Усик провёл блестящий бой. Это было действительно доминирующее, отличное выступление. Он это заслужил. Я давно не виделся с ним. Будет приятно его увидеть. Я с нетерпением жду этого боя и увижу, чем все закончится. Я временный чемпион WBO. Если он собирается сразиться с Фьюри, то это означает, что я стану полноправным чемпионом. Я могу бросить вызов кому угодно. Я бы хотел провести этот реванш. Это отличный бой, думаю, я надеру ему задницу», — приводит слова Джойса Boxing Scene.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксёр.

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