Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы объединимся, чтобы бойцы UFC получали больше денег». Джейк Пол предложил спор Силве

«Мы объединимся, чтобы бойцы UFC получали больше денег». Джейк Пол предложил спор Силве
Комментарии

Популярный видеоблогер и боксёр Джейк Пол предложил интересный спор бывшему чемпиону UFC в среднем весе Андерсону Силве перед боем.

«У меня есть спор на этот бой. Если ты побеждаешь, тогда я дерусь с тобой по правилам ММА», — заявил Пол на пресс-конференции перед боем.

На что Силва ответил: «Ты настолько умный, потому что я больше не боец ММА. Поэтому давай по правилам кикбоксинга».

«Но если я побеждаю, тогда мы с тобой создаём объединённую ассоциацию бойцов, чтобы помочь бойцам UFC получать больше денег и лучшие условия по страховке. Ты становишься президентом, и мы объединим усилия, чтобы помочь бойцам», — предложил Пол.

Силва встал из-за стола и пожал руку Полу в знак согласия.

Поединок между Андерсоном Силвой и Джейком Полом по правилам бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября мск в Финиксе на Desert Diamond Arena. Бойцы проведут восемь раундов.

Коня недостаточно, чтобы стать Хабибом. Джейк Пол улетит в нокаут от легенды UFC? Коня недостаточно, чтобы стать Хабибом. Джейк Пол улетит в нокаут от легенды UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022