«Мы объединимся, чтобы бойцы UFC получали больше денег». Джейк Пол предложил спор Силве

Популярный видеоблогер и боксёр Джейк Пол предложил интересный спор бывшему чемпиону UFC в среднем весе Андерсону Силве перед боем.
«У меня есть спор на этот бой. Если ты побеждаешь, тогда я дерусь с тобой по правилам ММА», — заявил Пол на пресс-конференции перед боем.
На что Силва ответил: «Ты настолько умный, потому что я больше не боец ММА. Поэтому давай по правилам кикбоксинга».
«Но если я побеждаю, тогда мы с тобой создаём объединённую ассоциацию бойцов, чтобы помочь бойцам UFC получать больше денег и лучшие условия по страховке. Ты становишься президентом, и мы объединим усилия, чтобы помочь бойцам», — предложил Пол.
Силва встал из-за стола и пожал руку Полу в знак согласия.
Поединок между Андерсоном Силвой и Джейком Полом по правилам бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября мск в Финиксе на Desert Diamond Arena. Бойцы проведут восемь раундов.
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