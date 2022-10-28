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Джон Джонс обратился к Миочичу с предложением

Джон Джонс обратился к Миочичу с предложением
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс выступил с призывом к представителю Хорватии Стипе Миочичу. Джонс предложил ему провести поединок на турнире UFC 282, который состоится в декабре.

«Я сделаю так, чтобы было по-настоящему жарко, Стипе. Во мне есть тот огонь, который ты никогда не сможешь потушить. Подпиши контракт UFC 282», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Напомним, Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и потерпел поражение только в одном. Последний поединок американского бойца состоялся в феврале 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей. Миочич в последнем бою, состоявшемся в марте прошлого года, проиграл Фрэнсису Нганну.

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