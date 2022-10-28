О’Мэлли двумя словами описал бой с Яном на UFC 280

Американский боец UFC Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил о поединке с представителем России, бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.

«Русская рулетка», — написал О’Мэлли, добавив фото с поединка.



Напомним, поединок Яна и О’Мэлли состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние было третьим по значимости на турнире. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу Шона. После поединка многие эксперты и бойцы выступили с мнением, что победу нужно было присуждать Яну.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: