О’Мэлли двумя словами описал бой с Яном на UFC 280
Поделиться
Американский боец UFC Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил о поединке с представителем России, бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.
«Русская рулетка», — написал О’Мэлли, добавив фото с поединка.
Напомним, поединок Яна и О’Мэлли состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние было третьим по значимости на турнире. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу Шона. После поединка многие эксперты и бойцы выступили с мнением, что победу нужно было присуждать Яну.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
09:54
-
09:38
-
09:11
-
08:32
-
02:21
-
01:43
-
01:01
-
00:29
-
00:11
- 27 октября 2022
-
23:31
-
23:17
-
22:51
-
22:28
-
22:15
-
21:22
-
20:57
-
20:06
-
19:21
-
19:03
-
18:29
-
18:09
-
17:27
-
17:20
-
15:50
-
15:34
-
15:23
-
14:39
-
14:11
-
13:39
-
13:25
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:38
-
12:17
Партнерский контент