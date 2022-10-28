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Менеджер Махачева назвал одного из самых недооценённых бойцов в UFC

Менеджер Махачева назвал одного из самых недооценённых бойцов в UFC
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий в том числе интересы россиянина Ислама Махачева, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об американском бойце UFC полусреднего веса (до 77 кг) Белале Мухаммаде. По его мнению, Мухаммад является одним из самых недооценённых бойцов в американском промоушене.

«Я хочу поблагодарить моего брата Белала, одного из самых недооценённых бойцов в UFC. На прошлой неделе он дрался с очень жёстким соперником и показал нам, почему он заслуживает того, чтобы бороться за титул в будущем», — написал Абдель-Азиз.

В последнем бою Мухаммад техническим нокаутом победил соотечественника Шона Брэйди. Поединок проходил на турнире UFC 280. Победа над Брэди стала для Белала восьмой подряд, он не проигрывал с января 2019 года.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:

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