«Теперь ты знаешь». Махачев — Дане Уайту после заявления Хабиба

Новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова президента промоушена Даны Уайта, сказанные им после UFC 280. На этом турнире Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, после чего и стал чемпионом лиги.
«Что я думаю об ивенте? Он был невероятный. Два лучших бойца в мире в расцвете сил сошлись в поединке, и в октагоне после боя Хабиб сказал мне: «Я говорил тебе, что этот парень лучший в мире». Побить его так — это другое», — говорил Уайт.
«Теперь ты знаешь», — написал Махачев.
UFC 280 состоялся 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:
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